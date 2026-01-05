Bayer Aktie

Bayer Aktie

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

Supreme Court-Chance 05.01.2026 11:20:24

Bayer-Aktie klettert auf 52-Wochen-Hoch: Mögliches Glyphosat-Urteil im Fokus - Wird 2026 zum "Schicksalsjahr"?

Die Bayer-Aktie zeigt sich zum Jahresbeginn 2026 in beeindruckender Verfassung und markierte ein neues 52-Wochen-Hoch.

• Bayer-Aktie klettert auf 52-Wochen-Hoch
• Anleger spekulieren auf positive Entscheidung des US Supreme Court im Glyphosat-Rechtsstreit
• Analysten zuversichtlich

Glyphosat-Entscheidung könnte Wendepunkt markieren

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die Hoffnung auf eine richtungsweisende Entscheidung des obersten US-Gerichts. Sollte der Supreme Court den Fall annehmen und zugunsten des Leverkusener Konzerns entscheiden, würde dies rund 65.000 anhängigen Klagen die rechtliche Grundlage entziehen. Eine solche Entscheidung wird zwar erst Mitte 2026 erwartet, elektrisiert aber bereits jetzt die Märkte und sorgt für erhebliche Kursbewegungen. Das Gerichtsverfahren gilt als entscheidender Katalysator für die weitere Unternehmensentwicklung.

Analysten-Upgrades

Die Stimmung unter den Experten gegenüber Bayer hat sich zuletzt aufgehellt. Die Berenberg Bank hob ihr Kursziel im Dezember von 30,40 Euro auf 41 Euro an. Die US-Bank JPMorgan verdoppelte ihr Ziel von 25 auf 50 Euro und stufte das Papier auf "Overweight" hoch.

Die Raiffeisen Bank International hat ihre Einschätzung für die Bayer-Aktie im Dezember auf "Halten" angehoben und ein Kursziel von 37 Euro ausgegeben. Die Analysten bezeichnen 2026 als "Schicksalsjahr" für den Konzern. Trotz der begrenzten Wachstumsimpulse in der Pharmapipeline sehen die Experten Potenzial: Ein positives Urteil im Glyphosat-Streit könnte erheblichen Spielraum für Schuldenabbau und strategische Investitionen schaffen. Diese verbesserte Bewertung durch ein renommiertes Finanzhaus unterstützt das gestiegene Anlegervertrauen.

Laut aktuellen TipRanks-Daten wird die Aktie von insgesamt 13 Analysten beobachtet, wobei sieben eine klare Kaufempfehlung ("Buy") aussprechen und sechs das Papier auf "Hold" einstufen. Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit keine.

Operative Fortschritte stützen positive Stimmung

Flankiert werden die strategischen Hoffnungen laut boerse-express.com durch operative Erfolge. Das laufende Effizienzprogramm DSO zeigt erste Resultate, und die Zulassung des Medikaments Kerendia in Japan eröffnet zusätzliche Umsatzpotenziale.

Am Montag kletterte die Bayer-Aktie im bisherigen Tageshoch auf 39,06 Euro und damit auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Später gewinnt sie via XETRA noch 2,04 Prozent auf 38,78 Euro.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten

Analysen zu Bayermehr Analysen

12.12.25 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Bayer Equal Weight Barclays Capital
02.12.25 Bayer Kaufen DZ BANK
02.12.25 Bayer Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
Eintrag hinzufügen
Aktien in diesem Artikel

Bayer 38,20 0,55% Bayer

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX markiert Rekord -- Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notiert im Montagshandel etwas fester. Der deutsche Leitindex markiert einen neuen Rekordstand. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

