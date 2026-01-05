Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Supreme Court-Chance
|
05.01.2026 11:20:24
Bayer-Aktie klettert auf 52-Wochen-Hoch: Mögliches Glyphosat-Urteil im Fokus - Wird 2026 zum "Schicksalsjahr"?
• Anleger spekulieren auf positive Entscheidung des US Supreme Court im Glyphosat-Rechtsstreit
• Analysten zuversichtlich
Glyphosat-Entscheidung könnte Wendepunkt markieren
Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die Hoffnung auf eine richtungsweisende Entscheidung des obersten US-Gerichts. Sollte der Supreme Court den Fall annehmen und zugunsten des Leverkusener Konzerns entscheiden, würde dies rund 65.000 anhängigen Klagen die rechtliche Grundlage entziehen. Eine solche Entscheidung wird zwar erst Mitte 2026 erwartet, elektrisiert aber bereits jetzt die Märkte und sorgt für erhebliche Kursbewegungen. Das Gerichtsverfahren gilt als entscheidender Katalysator für die weitere Unternehmensentwicklung.
Analysten-Upgrades
Die Stimmung unter den Experten gegenüber Bayer hat sich zuletzt aufgehellt. Die Berenberg Bank hob ihr Kursziel im Dezember von 30,40 Euro auf 41 Euro an. Die US-Bank JPMorgan verdoppelte ihr Ziel von 25 auf 50 Euro und stufte das Papier auf "Overweight" hoch.
Die Raiffeisen Bank International hat ihre Einschätzung für die Bayer-Aktie im Dezember auf "Halten" angehoben und ein Kursziel von 37 Euro ausgegeben. Die Analysten bezeichnen 2026 als "Schicksalsjahr" für den Konzern. Trotz der begrenzten Wachstumsimpulse in der Pharmapipeline sehen die Experten Potenzial: Ein positives Urteil im Glyphosat-Streit könnte erheblichen Spielraum für Schuldenabbau und strategische Investitionen schaffen. Diese verbesserte Bewertung durch ein renommiertes Finanzhaus unterstützt das gestiegene Anlegervertrauen.
Laut aktuellen TipRanks-Daten wird die Aktie von insgesamt 13 Analysten beobachtet, wobei sieben eine klare Kaufempfehlung ("Buy") aussprechen und sechs das Papier auf "Hold" einstufen. Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit keine.
Operative Fortschritte stützen positive Stimmung
Flankiert werden die strategischen Hoffnungen laut boerse-express.com durch operative Erfolge. Das laufende Effizienzprogramm DSO zeigt erste Resultate, und die Zulassung des Medikaments Kerendia in Japan eröffnet zusätzliche Umsatzpotenziale.
Am Montag kletterte die Bayer-Aktie im bisherigen Tageshoch auf 39,06 Euro und damit auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Später gewinnt sie via XETRA noch 2,04 Prozent auf 38,78 Euro.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten
|
02.01.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
02.01.26
|DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.01.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
30.12.25
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX nachmittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Bayermehr Analysen
|12.12.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|02.12.25
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|12.12.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|02.12.25
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|08.12.25
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|02.12.25
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.12.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.12.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|38,20
|0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas höher -- DAX markiert Rekord -- Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notiert im Montagshandel etwas fester. Der deutsche Leitindex markiert einen neuen Rekordstand. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.