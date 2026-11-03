Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|Pharmaceuticals
|
03.11.2026 11:05:40
Bayer-Aktie klettert: Unerwarteter Gewinnsprung im Pharmageschäft sorgt für Auftrieb
Das bereinigte EBITDA stieg im abgelaufenen Jahresviertel um 6,9 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro, während die Einnahmen um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro zulegten. Analysten hatten mit 1,43 Milliarden Euro operativem Gewinn und Einnahmen von 9,92 Milliarden Euro gerechnet. Netto stand ein deutlicher Verlust von 672 Millionen Euro zu Buche. Unter anderem Wertminderungen auf das Prostatakrebsmedikament Xofigo und das Antiallergikum Claritin von zusammen 522 Millionen sowie Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten waren dafür verantwortlich.
Während im Pharmageschäft das bereinigte EBITDA dank starken Wachstums der zwei neuen Blockbuster Nubeqa und Kerendia um fast 24 Prozent stieg, brach das Ergebnis in der Agrarsparte um 41 Prozent ein - deutlicher als von Analysten erwartet. Das Geschäft mit verschreibungsfreien Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten warf 4,4 Prozent weniger ab.
Für 2026 rechnet der Pharma- und Agrarchemiekonzern aus Leverkusen nun mit 25 bis 27 statt wie bisher mit 23 bis 25 Prozent bereinigter operativer Marge. Im Konzern wird das bereinigte EBITDA nun zwischen 9,8 und 10,3 anstatt zwischen 9,6 und 10,1 Milliarden Euro erwartet. Beim Free Cashflow kalkuliert Bayer nun mit einer um 1,0 Milliarden Euro verbesserten Bandbreite von minus 1,5 bis minus 0,5 Milliarden Euro. Die Nettofinanzverschuldung wird deshalb zwischen 28,0 und 29,0 Milliarden Euro gesehen, 1 Milliarde Euro unter der bisherigen Zielspanne. Alle übrigen Ziele wurden bestätigt.
Die Bayer-Aktie notiert im XETRA-Handel um 3,64 Prozent höher bei 51,84 Euro.
DJG/rio/hab
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)
|
02.11.26
|Ausblick: Bayer veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.26
|Bayer-Aktie profitiert von Zulassung: Asundexian könnte Milliarden einbringen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Bayer legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.10.26
|Bayer steckt Milliardensumme in neues US-Werk - das bedeutet der Schritt für die Aktie (Dow Jones)
|
30.09.26
|Bayer-Aktie höher: Lemiretprocel in USA und EU als Orphan Drug eingestuft (Dow Jones)
|
24.09.26
|Bayer-Aktie stabil: Pharmariese nimmt frisches Geld über Hybridanleihe ein (finanzen.at)
|
21.09.26
|Bayer verkauft Krebsmedikament-Rechte an Grünenthal - Aktie steigt (Dow Jones)
|
17.09.26
|Bayer-Aktie mit Kursplus: US-Behörde genehmigt Kerendia für weitere Patientengruppe (Dow Jones)
Analysen zu Bayer AG (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Bayer AG (spons. ADRs)
|13,30
|7,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste teils wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.