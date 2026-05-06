Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Akquisition in den USA 06.05.2026 16:07:00

Bayer-Aktie legt zu: Übernahme soll Forschungspipeline für Augenmedikamente stärken

Bayer-Aktie legt zu: Übernahme soll Forschungspipeline für Augenmedikamente stärken

Bayer will sein Geschäft mit Augenmedikamenten mit einer Übernahme in den USA stärken.

Mit der Akquisition von Perfuse Therapeutics erhält Bayer laut einer Mitteilung vom Mittwoch die vollen Rechte am Medikamentenkandidaten PER-001, der sich in der klinischen Entwicklung der Phase II zur Behandlung von Glaukom und diabetischer Retinopathie (DR) befindet. Für den Deal fließt eine Vorauszahlung von 300 Millionen US-Dollar. Je nach Erfolg des möglichen Medikamentes kann das Zahlungsvolumen über die Zeit bis auf 2,45 Milliarden Dollar (2,1 Mrd Euro) steigen.

Die Bayer-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,16 Prozent im Plus bei 38,34 Euro.

/mis/stk

BERLIN/SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

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