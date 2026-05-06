Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Akquisition in den USA
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06.05.2026 16:07:00
Bayer-Aktie legt zu: Übernahme soll Forschungspipeline für Augenmedikamente stärken
Mit der Akquisition von Perfuse Therapeutics erhält Bayer laut einer Mitteilung vom Mittwoch die vollen Rechte am Medikamentenkandidaten PER-001, der sich in der klinischen Entwicklung der Phase II zur Behandlung von Glaukom und diabetischer Retinopathie (DR) befindet. Für den Deal fließt eine Vorauszahlung von 300 Millionen US-Dollar. Je nach Erfolg des möglichen Medikamentes kann das Zahlungsvolumen über die Zeit bis auf 2,45 Milliarden Dollar (2,1 Mrd Euro) steigen.
Die Bayer-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,16 Prozent im Plus bei 38,34 Euro.
/mis/stk
BERLIN/SAN FRANCISCO (dpa-AFX)
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