Bayer-Aktie leichter: Supreme Court hat noch keine Entscheidung in Glyphosat-Berufungsverfahren getroffen

Der Supreme Court traf am Montag noch keine Entscheidung, ob er Bayers Antrag auf Revision im Fall des kalifornischen Klägers Edwin Hardeman annimmt oder ablehnt. Das Gericht hatte am Donnerstag in der Angelegenheit beraten, eine Entscheidung dazu hätte heute fallen können. Der Fall wurde auf einer Liste, die das Gericht am Montag bei der Entscheidung über die Anhörung anhängiger Berufungen veröffentlichte, nicht erwähnt - was zumindest die Möglichkeit eröffnet, dass die Richter eine Anhörung noch in Erwägung ziehen.

Generalstaatsanwältin Elizabeth Prelogar, die die US-Regierung vor dem Supreme Court vertritt, hatte dem Gericht im Mai von der Annahme des Antrags abgeraten. Das Gericht folgt in der Regel den Empfehlungen des Generalstaatsanwalts.

Die Bayer-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,22 Prozent tiefer bei 63,42 Euro.

Washington/Frankfurt (Reuters)