Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Positive Studiendaten
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18.05.2026 11:11:00
Bayer-Aktie leichter: ARASEC-Studie liefert positive Daten zu Darolutamid
Die Studie zeigt laut Bayer, dass die Kombination von Darolutamid mit einer herkömmlichen Androgendeprivationstherapie (ADT) das progressionsfreie Überleben sowie das Gesamtüberleben im Vergleich zu einer alleinigen ADT signifikant verbessert. Zudem verzögere die Therapie entscheidend den Übergang in das schwerer behandelbare kastrationsresistente Stadium der Erkrankung.
"Die Ergebnisse der ARASEC-Studie liefern weitere Belege, dass Darolutamid in Kombination mit ADT bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs einen klaren Überlebensvorteil im Vergleich zu ADT allein bietet", sagte Rana R. McKay, Leiterin der ARASEC-Studie. Prostatakrebs ist die zweithäufigste Krebsart und die fünfthäufigste Todesursache durch Krebs bei Männern weltweit.Für die Bayer-Aktie geht es via XETRA dennoch zeitweise um 1,14 Prozent auf 37,28 Euro nach unten.
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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
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