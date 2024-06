Bayer-Aktie mit kräftigem Plus: US-Gericht reduziert Glyphosat-Strafe für Bayer drastisch

Demnach soll Monsanto nun 350 Millionen US-Dollar an Strafschadensersatz und etwas mehr als 50 Millionen Dollar an Entschädigungszahlungen leisten, wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht. Ursprünglich war das US-Agrarchemieunternehmen Anfang des Jahres von einem Gericht in Philadelphia zur Zahlung von 2,25 Milliarden Dollar verurteilt worden. Die Geschworenen hatten damals zugunsten des Klägers entschieden, der nach eigenen Angaben durch den Kontakt mit dem glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup von Monsanto an Krebs erkrankt ist.

Monsanto kündigte am Dienstag am, in Berufung gehen zu wollen. Seit Bayer den Roundup-Hersteller 2018 für 63 Milliarden Dollar übernommen hat, ist der DAX-Konzern, der bestreitet, dass Glyphosat krebserregend ist, in Gerichtsprozesse verstrickt. Ende vergangenen Jahres verlor Bayer zwei Glyphosat-Prozesse. Die Strafzahlungen im Zusammenhang mit diesen beiden Prozessen belaufen sich insgesamt auf über 2 Milliarden Dollar. Monsanto gab an, in 14 der letzten 20 Gerichtsverfahren positive Ergebnisse erzielt zu haben. Die Mehrzahl der Fälle sei mittlerweile beigelegt.

Bayer-Aktie legt zu

Die Aktien von Bayer steuern am Mittwoch die runde Marke von 30 Euro ansteuern. Im XETRA-Handel legt der Anteilsschein zeitweise 1,75 Prozent auf 28,83 Euro zu. Seit Ende Januar hatte es der Kurs nicht nachhaltig über die Marke von 30 Euro geschafft. "Bayer-Aktien sollten positiv reagieren", hatte bereits zuvor ein Händler prognostiziert. Allerdings seien die aus Roundup herrührenden Belastungen für den Konzern insgesamt noch immer zu groß, um als Investor nun erleichtert zu sein.

Ein anderer Börsianer nannte die Entscheidung des Gerichts nicht überraschend, denn der zugesprochene Schadenersatz von 2,25 Milliarden Dollar sei "ungewöhnlich hoch" gewesen. Eine Entwarnung sei aber unangebracht angesichts einer sehr hohen Zahl noch immer anhängiger Klagen mit unverändert ungewissem Ausgang.

NEW YORK (Dow Jones) und dpa (AFX)