Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|Zulassung
|
17.09.2026 09:10:00
Bayer-Aktie mit Kursplus: US-Behörde genehmigt Kerendia für weitere Patientengruppe
Es handele sich um die erste neue Behandlungsoption für diese Erkrankung in 30 Jahren in den USA, so Bayer. Ungefähr 30 Prozent der Menschen mit Typ‑1‑Diabetes entwickelten dort eine chronische Nierenerkrankung. Die USA sind das erste Land, in dem Bayer für sein neues Blockbuster-Medikament eine Zulassung für diese Indiskation erhält.
Der Wirkstoff, den Bayer überwiegend unter dem Namen Kerendia vermarktet, ist bereits in vielen Ländern für die Behandlung der chronischen Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes bei Erwachsenen zugelassen und in einigen auch für bestimmte Formen der chronischen Herzinsuffizienz. Bayer traut dem Medikament Spitzenumsätze von mehr 3 Milliarden Euro pro Jahr zu.
Via Tradegate zieht die Bayer-Aktie im vorbörslichen Handel zeitweise um 1,56 Prozent auf 49,48 Euro an.
DJG/rio/cbr
Von Olaf Ridder
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)
|
10.09.26
|Bayer-Aktie im Minus: US-Gesundheitsbehörde billigt Sevabertinib bei Lungenkrebs (Dow Jones)
|
02.09.26
|Agrar-Sparte auf Kurs: Bayer kündigt nächste Generation von Top-Sellers an - Aktie in Grün (Dow Jones)
|
28.08.26
|Bayer-Aktie höher: Neuer Zulassungsantrag für Kerendia in Japan bei CKD-Patienten (Dow Jones)
|
24.08.26
|Bayer sichert sich Japan-Zulassung für Krebsmedikament Hyrnuo - Aktie zieht an (Dow Jones)
|
06.08.26
|Bayer-Aktie im Plus: Neuer Gerichtstermin für Glyphosat-Vergleich (Dow Jones)
|
03.08.26
|Ausblick: Bayer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.07.26
|Bayer-Aktie im Plus: Weitere Zulassung für Kerendia in China beantragt (Dow Jones)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Bayer verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Bayer AG (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|49,51
|1,54%
|Bayer AG (spons. ADRs)
|12,20
|0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed hebt Leitzinsen an: Rückenwind für den ATX hält nicht -- DAX mit Gewinnen zum Start -- Asiens Börsen schlagen unterschiedliche Richtungen ein
Der heimische Aktienmarkt gibt nach. Der deutsche Aktienmarkt gewinnt zum Auftakt ebenfalls. In Fernost sind die Börsen uneinheitlich unterwegs.