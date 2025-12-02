Bayer Aktie

WKN: 879501 / ISIN: US0727303028

Unerwarteter Support 02.12.2025 08:25:00

Bayer-Aktie mit Kurssprung: Supreme Court-Prüfung rückt näher - Bayer bekommt politische Unterstützung

Bayer-Aktie mit Kurssprung: Supreme Court-Prüfung rückt näher - Bayer bekommt politische Unterstützung

Im Rechtsstreit um mögliche Krebsrisiken des Pesitizids Glyphosat bekommt Bayer Unterstützung seitens der US-Regierung.

Der Solicitor General, der höchste Anwalt der Trump-Administration, unterstützte den Antrag des Pharma- und Agrarchemiekonzerns, die Frage nach dem Vorrang von Bundesrecht vor dem Obersten Gerichtshof zu prüfen. Für die Entscheidung des Gerichts, ob es den Fall annimmt, hat der Rückhalt durch die US-Regierung großen Einfluss.

Bayer begrüßte den Schritt in einer Stellungnahme. "Die Unterstützung der US-Regierung ist ein wichtiger Schritt und eine gute Nachricht für die Landwirte in den USA, die regulatorische Klarheit benötigen", sagte Vorstandschef Bill Anderson.

Bundesberufungsgerichte waren bei den Rechtsstreitigkeiten zum Unkrautvernichter Roundup zu sich widersprechenden Urteilen gekommen. Bayer ist der Meinung, dass Klagen in einzelnen Bundesstaaten die Zulassung des Pestizids durch die US-Bundesbehörde EPA nicht konterkarieren darf und will dies am Fall Durnell überprüfen lassen.

Insgesamt rund 67.000 ähnliche Fälle sind noch offen. Bayer hat bereits rund zehn Milliarden Dollar für Vergleiche gezahlt, konnte bisher die Klagewelle, die sich der Konzern mit der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto 2018 eingehandelt hatte, nicht grundsätzlich eindämmen.

Bayer-Aktie erreicht neues Jahreshoch

Die Bayer-Aktie legt am Morgen in Frankfurt zeitweise 13,26 Prozent auf 34,25 Euro zu. Der oberste Anwalt der USA, der sogenannte "Solicitor General", sprach sich dafür aus, dass der Supreme Court als höchstes US-Gericht ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll. Bayer erhofft sich ein Grundsatzurteil des obersten US-Gerichts wegen widersprüchlicher Urteile von Bundesberufungsgerichten. Der Supreme Court hatte sich zunächst an den Solicitor General gewandt, um dessen Meinung einzuholen.

Dies sei ein weitreichender Schritt, die Belastungen aus den Rechtsstreitigkeiten endlich abzuhaken, kommentierte James Quigley von Goldman Sachs. Die Annahme durch das oberste US-Gericht sei nun wohl nur noch eine Formalie. Sollte sie erfolgen, dürfte bis Ende Juni 2026 eine Entscheidung fallen. Dann ändert sich nämlich die Besetzung des Gerichts.

Bei Bayer nimmt aus charttechnischer Perspektive eine Bodenbildung nach dem jahrelangen Kursrutsch seit dem Frühjahr 2015 Form an. Damals hatten sie mehr als 146 Euro gekostet, bevor sie sich im Laufe der Zeit mit der Monsanto-Übernahme eine Reihe von Rechtsproblemen in den USA einhandelten.

Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 38,50 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 38,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Unterstützung des Generalanwalts der Vereinigten Staaten dafür, dass der Supreme Court ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll, sei ein weitreichender Schritt, die Belastungen aus den Rechtsstreitigkeiten endlich abzuhaken, schrieb James Quigley am Dienstag. Die Annahme durch das oberste US-Gericht sei nun wohl nur noch eine Formalie. Sollte sie erfolgen, dürfte bis Ende Juni 2026 eine Entscheidung fallen. Dann ändert sich nämlich die Besetzung des Gerichts

Dow Jones und dpa (AFX)

