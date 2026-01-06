Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|Zulassungsbeschleunigung
|
06.01.2026 15:14:40
Bayer-Aktie mit Vorzeichenwechsel: Bayer-Krebsmittel auf Erfolgskurs - Breakthrough-Therapy-Status für Sevabertinib
Der Status wird vergeben, um die Entwicklung bestimmter neuer Medikamente zu beschleunigen.
Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte für das Bayer-Medikament Sevabertinib kürzlich nach beschleunigten Verfahren bereits eine Zulassung in einer anderen Lungenkrebs-Indikation erteilt. Der Wirkstoff Sevabertinib gehört zur Gruppe der Kinasehemmer, die die gleichnamigen Enzyme blockieren.
Die Bayer-Aktie verliert am Dienstag via XETRA zeitweise um 0,39 Prozent auf 38,05 Euro, nachdem sie anfangs noch zugelegt hatte.
