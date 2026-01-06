Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879501 / ISIN: US0727303028

Zulassungsbeschleunigung 06.01.2026 15:14:40

Bayer-Aktie mit Vorzeichenwechsel: Bayer-Krebsmittel auf Erfolgskurs - Breakthrough-Therapy-Status für Sevabertinib

Bayer hat für sein Krebsmedikament Sevabertinib von den Zulassungsbehörden in den USA und China den Status Breakthrough Therapy in der Erstlinientherapie zur Behandlung von Patienten mit HER2-mutiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs erhalten.

Der Status wird vergeben, um die Entwicklung bestimmter neuer Medikamente zu beschleunigen.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte für das Bayer-Medikament Sevabertinib kürzlich nach beschleunigten Verfahren bereits eine Zulassung in einer anderen Lungenkrebs-Indikation erteilt. Der Wirkstoff Sevabertinib gehört zur Gruppe der Kinasehemmer, die die gleichnamigen Enzyme blockieren.

Die Bayer-Aktie verliert am Dienstag via XETRA zeitweise um 0,39 Prozent auf 38,05 Euro, nachdem sie anfangs noch zugelegt hatte.

DOW JONES

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock,Taina Sohlman / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com,Lukassek / Shutterstock.com

