Bayer-Aktie: Overweight-Bewertung durch Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Mit der Übernahme von Perfuse Therapeutics stärke der Chemie- und Pharmakonzern seine globale Pipeline im Bereich Ophthalmologie, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies gelte über den Ablauf des Patentschutzes für das Medikament Eylea in Europa hinaus.

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Das Papier von Bayer konnte um 15:27 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 38,41 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 24,97 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 046 486 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 4,1 Prozent. Am 12.05.2026 dürfte Bayer die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:51 / GMT



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