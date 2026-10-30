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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Aktie unter die Lupe 30.10.2026 09:39:06

Bayer-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.

Bayer-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.

Bayer-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Richard Vosser einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die US-Bank JPMorgan hat Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Zu einem gewonnenen Glyphosat-Prozess im US-Bundesstaat Missouri verwies Richard Vosser am Freitag darauf, dass es der erste seit dem wegweisenden, gewonnenen Glyphosat-Fall vor dem obersten US-Gericht im Juni sei. Er sieht darin einen weiteren Schritt zur Eindämmung der Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter. Die noch ausstehende richterliche Entscheidung über einen Sammelvergleich dürfte nun bald fallen. Vosser erwartet eine positive Kursreaktion der Aktie.

Aktienbewertung im Detail: Die Bayer-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 09:23 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 49,84 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 22,39 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 771 298 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 35,1 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

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