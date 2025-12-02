Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
02.12.2025 10:06:00
Bayer-Aktie schießt dank US-Unterstützung im Glyphosat-Streit in die Höhe
Der Chemiekonzern Bayer kann im milliardenschweren US-Rechtsstreit über das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat hoffen: Der höchste Anwalt der Trump-Regierung forderte den Obersten Gerichtshof auf, sich des Falls anzunehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
