Bayer-Aktie schwächelt dennoch: Forschungszentrum in Boston eröffnet

Bayer eröffnet in den USA ein weiteres Forschungs- und Innovationszentrum.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, beläuft sich die Gesamtinvestition für das Zentrum auf 140 Millionen US-Dollar. Dort soll die Entwicklung neuartiger zielgerichteter Krebstherapien vorangetrieben werden.

Das Gebäude am Kendall Square in Boston-Cambridge mit über 5.700 Quadratmetern beherbergt ein Forschungszentrum für molekulare Präzisionsonkologie. Es wird über ein neu gegründetes Forschungsteam verfügen, das chemisch-biologische Technologien gezielt einsetzen soll, um für onkologische Arzneimittel die Entwicklungsprozesse von Bayer weiter voranzutreiben. Das Zentrum bietet auf zwei Etagen Platz für 100 Mitarbeiter. Laut Bayer ist geplant, in den kommenden Monaten 50 weitere Stellen hinzuzufügen.

Via XETRA geht es für die Bayer-Aktie zeitweise 3,82 Prozent runter auf 57,93 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)