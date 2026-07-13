Bayer-Aktie schwächelt: Jefferies belässt Einstufung auf 'Hold'

Das Analysehaus Jefferies hat Bayer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen.

Nach dem positiven Urteil des Obersten Gerichts der USA zu den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten habe es viele Frage zu einer Aufspaltung des Konzerns gegeben, schrieb Michael Leuchten am Sonntag. Er sieht zwar keinen Sinn darin, ein Pharma- und ein Agrarchemiegeschäft - wie bei Bayer - in einem Konglomerat zu vereinen. Doch die hohe Verschuldung und die deutlichen Mittelabflüsse schränkten die Optionen des Unternehmens ein. Vor weiteren Schritten sei eine Stärkung der Bilanz sowie des Pharmageschäfts erforderlich.

Fitch bestätigt Bayer-Rating mit "BBB"; Ausblick negativ

Fitch hat das Rating für Bayer bestätigt. Die Ratingagentur stuft die Bonität des Pharma- und Agrarchemiekonzerns weiterhin mit "BBB" bei negativem Ausblick ein.

Das Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA zum Thema Glyphosat sollte die Rechtsrisiken in Schach halten, was positiv sei für das Kreditprofil von Bayer, so Fitch. Der Verkauf eines Minderheitsanteils an einer Tochtergesellschaft für 3 Milliarden Euro werde den Finanzierungsbedarf durch Rechtsvergleiche von 4 bis gut 5 Milliarden Euro in diesem Jahr teilweise decken. Außerdem dürften die Einnahmen den erwarteten Anstieg der Verschuldung begrenzen.

Der negative Ausblick ist laut Fitch den Unsicherheiten über die operative Entwicklung, die vorgeschlagene Vergleiche und die künftigen Prioritäten bei der Kapitalallokation geschuldet.

Die Bayer-Aktie gibt am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,76 Prozent auf 49,74 Euro nach.

/rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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NEW YORK (dpa-AFX) / DOW JONES