Bayer-Aktie springt hoch: Anscheinend Vergleich bei Glyphosat-Klagen angestrebt

Der wegen Tausender Glyphosat-Klagen unter Beschuss stehende Bayer-Konzern strebt laut Insidern einen Vergleich in den USA an.

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern schlage eine Zahlung von bis zu 8 Milliarden US-Dollar (7,15 Mrd. Euro) vor, um die Klagen der zuletzt 18 400 Kläger beizulegen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf eine mit den Verhandlungen vertraute Person berichtet. Ein Bayer -Sprecher wollte dies auf Anfrage der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX nicht kommentieren.

Bayer-Aktie schnellt nach oben

Der mögliche Vergleich hat am Freitagmorgen den Kurs der Aktie steil nach oben getrieben. Er schnellte in der Spitze um 11 Prozent auf gut 70 Euro nach oben auf den höchsten Stand seit Anfang März. Zuletzt betrug das Plus noch knapp 8 Prozent auf 67,93 Euro.

LEVERKUSEN (dpa-AFX Broker)