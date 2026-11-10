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WKN: 879501 / ISIN: US0727303028

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Asundexian 10.11.2026 14:26:04

Bayer-Aktie stärker: Asundexian darf in den USA auf den Markt

Bayer-Aktie stärker: Asundexian darf in den USA auf den Markt

Bayer hat nach China nun auch in den USA eine Zulassung für sein Medikament Asundexian zur Prophylaxe sekundärer Schlaganfälle bekommen.

Der Gerinnungshemmer gilt als Blockbuster-Kandidat für den deutschen Pharma- und Agrarchemiekonzern mit Spitzenjahresumsätzen in Milliardenhöhe.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA ließ das Medikament bei Erwachsenen nach einem nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall oder einem Hochrisiko-transitorisch ischämischen Anfall zur Verringerung des Schlaganfallrisikos zu. Vor zwei Wochen hatte China als erstes Land weltweit eine solche Zulassung für Asundexian ausgegeben.

Schlaganfälle sind weltweit die zweithäufigste Todesursache sowie die dritthäufigste Ursache für Tod und Behinderung zusammen. In den USA ist die schlaganfallbedingte Sterblichkeit zwischen 1990 und 2021 um 16 Prozent gestiegen.

Asundexian (Markenname: Sunharbo) ist das weltweit erste Mittel aus der neuen Klasse der FXIa-Hemmer, deren Blutungsrisiko gegenüber den bisher am Markt verfügbaren Blutverdünnern deutlich geringer ist.

2023 hatte Bayer mit Asundexian einen Rückschlag erlitten, als der Wirkstoff sich bei Patienten mit Vorhofflimmern im Vergleich mit anderen Medikamenten als zu wenig wirksam erwies.

Die Bayer-Aktie steigt via XETRA zeitweise 1,10 Prozent auf 57,24 Euro.

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