Bayer-Aktie steigt: Goldman Sachs erhöht Kursziel

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 62,50 auf 63,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Finanzentwicklung der Leverkusener bleibe stark, schrieb James Quigley am Mittwoch im Nachgang guter Quartalsergebnisse. Der Weg zum Kursziel führe über ein starkes Pharma-Geschäft, eine vollständige Klärung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten und mittel- bis langfristig auch den Wegfall des Konglomeratsabschlags in einem Aufspaltungsszenario.

Bayer wieder an 50-Euro-Marke - Analysten erhöhen Kursziele

Nach drei Wochen Pause sind die Aktien von Bayer am Mittwoch wieder zeitweise über die 50-Euro-Marke gestiegen. Bis zu 50,50 Euro wurden von Anlegern für die Titel des Chemie- und Pharmakonzerns bezahlt. Zuletzt ging es für die Bayer-Papiere zeitweise um 3,34 Prozent nach oben auf 49,86 Euro. Die Aktie bewegt sich damit in der Mitte ihrer Juli-Spanne, die vom Tief bei 46 Euro bis zum Hoch seit 2023 von knapp 54 Euro reicht.

Am Vortag hatte sich gezeigt, dass Bayer dank guter Agrargeschäfte und Kostensenkungen die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen hat. Dies hatte die Erholung der Aktien vom Juli-Tief vorangetrieben.

Am Mittwoch lieferten nun Analystenkommentare weiteren Rückenwind, denn mit JPMorgan, der UBS und Goldman Sachs hoben gleich drei renommierte Häuser ihre Kursziele an.

Unter den Dreien positioniert sich der Goldman-Experte James Quigley mit seiner Zielmarke von 63,50 Euro am optimistischsten. Er lobte im Nachgang guter Quartalsergebnisse die Finanzentwicklung. Der Weg zum Kursziel führe über ein starkes Pharma-Geschäft, eine vollständige Klärung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten und mittel- bis langfristig auch über den Wegfall des Konglomeratsabschlags in einem Aufspaltungsszenario. /ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 05:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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NEW YORK (dpa-AFX)