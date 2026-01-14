Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|"Blockbuster-Kandidaten"
|
14.01.2026 11:08:39
Bayer-Aktie steigt: Pharma-Pipeline auf Erfolgskurs
Oelrich setzt dabei unter anderem auf einen fortgesetzten Erfolg des Prostatakrebs-Medikaments Nubeqa sowie von Kerendia gegen die chronische Nierenerkrankung und eine bestimmte Form der Herzinsuffizienz. Große Hoffnungen liegen zudem auf dem Blutgerinnungshemmer Asundexian in der Schlaganfallprävention, nachdem Daten einer zulassungsrelevanten Studie im November überzeugt und damit auch den Aktienkurs angetrieben hatten.
In drei Wochen sollen die detaillierten Studiendaten veröffentlicht werden, so Oelrich. Dann kann auch das Marktpotenzial besser abgeschätzt werden. Die Analysten Christian Faitz und David Evans von Kepler Cheuvreux schrieben erst jüngst, dass sie sowie Branchenexperten insgesamt wohl im Falle eines "ordentlichen" Ergebnisses von einem erreichbaren Jahresumsatz von einer Milliarde Euro ausgingen. Bei "exzellenten" Studienresultaten wäre sogar zwei Milliarden Euro denkbar.
Damit würde sich die Belebung des Pharmageschäfts fortsetzen, auf das viele Analysten wegen der Belastungen durch das Auslaufen von Patenten auf die Kassenschlager Xarelto, einen Blutgerinnungshemmer, Eylea, ein Augenmedikament, lange skeptisch geschaut hatten. Die lange Zeit angenommene Patentklippe erscheine mittlerweile nur noch wie eine kleinere Unebenheit auf eine Straße, so die Kepler-Experten.
Im noch jungen Jahr 2026 liegt das DAX-Papier knapp neun Prozent vorn, nachdem der Kurs 2025 um mehr als 90 Prozent zugelegt hatte. Neben den verbesserten Perspektiven für die Pharmasparte hatte dabei auch die Hoffnung eine Lösung in den US-Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Glyphosat Rückenwind geliefert.
Im XETRA-Handel notiert die Bayer-Aktie zeitweise 3,65 Prozent höher bei 40,37 Euro.
/mis/err/stk
SAN FRANCISCO/BERLIN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bayer
|
09:29
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start fester (finanzen.at)
|
13.01.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
13.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Bayer
|07.01.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.01.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.01.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|02.12.25
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.12.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.12.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|40,73
|4,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Nikkei überspringt erstmals 54.000-Punkte-Marke
Der heimische Aktienmarkt verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der DAX tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost geht es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.