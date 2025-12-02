Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|Unerwarteter Support
|
02.12.2025 07:01:00
Bayer-Aktie: Supreme Court-Prüfung rückt näher - Bayer bekommt politische Unterstützung
Bayer begrüßte den Schritt in einer Stellungnahme. "Die Unterstützung der US-Regierung ist ein wichtiger Schritt und eine gute Nachricht für die Landwirte in den USA, die regulatorische Klarheit benötigen", sagte Vorstandschef Bill Anderson.
Bundesberufungsgerichte waren bei den Rechtsstreitigkeiten zum Unkrautvernichter Roundup zu sich widersprechenden Urteilen gekommen. Bayer ist der Meinung, dass Klagen in einzelnen Bundesstaaten die Zulassung des Pestizids durch die US-Bundesbehörde EPA nicht konterkarieren darf und will dies am Fall Durnell überprüfen lassen.
Insgesamt rund 67.000 ähnliche Fälle sind noch offen. Bayer hat bereits rund zehn Milliarden Dollar für Vergleiche gezahlt, konnte bisher die Klagewelle, die sich der Konzern mit der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto 2018 eingehandelt hatte, nicht grundsätzlich eindämmen.
DOW JONES-
Analysen zu Bayer AG (spons. ADRs)mehr Analysen
