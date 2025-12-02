Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879501 / ISIN: US0727303028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Unerwarteter Support 02.12.2025 07:01:00

Bayer-Aktie: Supreme Court-Prüfung rückt näher - Bayer bekommt politische Unterstützung

Bayer-Aktie: Supreme Court-Prüfung rückt näher - Bayer bekommt politische Unterstützung

Im Rechtsstreit um mögliche Krebsrisiken des Pesitizids Glyphosat bekommt Bayer Unterstützung seitens der US-Regierung.

Der Solicitor General, der höchste Anwalt der Trump-Administration, unterstützte den Antrag des Pharma- und Agrarchemiekonzerns, die Frage nach dem Vorrang von Bundesrecht vor dem Obersten Gerichtshof zu prüfen. Für die Entscheidung des Gerichts, ob es den Fall annimmt, hat der Rückhalt durch die US-Regierung großen Einfluss.

Bayer begrüßte den Schritt in einer Stellungnahme. "Die Unterstützung der US-Regierung ist ein wichtiger Schritt und eine gute Nachricht für die Landwirte in den USA, die regulatorische Klarheit benötigen", sagte Vorstandschef Bill Anderson.

Bundesberufungsgerichte waren bei den Rechtsstreitigkeiten zum Unkrautvernichter Roundup zu sich widersprechenden Urteilen gekommen. Bayer ist der Meinung, dass Klagen in einzelnen Bundesstaaten die Zulassung des Pestizids durch die US-Bundesbehörde EPA nicht konterkarieren darf und will dies am Fall Durnell überprüfen lassen.

Insgesamt rund 67.000 ähnliche Fälle sind noch offen. Bayer hat bereits rund zehn Milliarden Dollar für Vergleiche gezahlt, konnte bisher die Klagewelle, die sich der Konzern mit der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto 2018 eingehandelt hatte, nicht grundsätzlich eindämmen.

DOW JONES-

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Bayer-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer AG (spons. ADRs)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer AG (spons. ADRs) 7,30 -0,68% Bayer AG (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:22 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen