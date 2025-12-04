Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Meilenstein für EVOTEC
|
04.12.2025 16:42:00
Bayer-Aktie tiefer: Bayer startet 2a-Studie mit Nierenmedikament
Die für Anfang 2026 geplante Verabreichung des Antikörpers an Patienten würde eine Meilensteinzahlung an EVOTEC auslösen, wie der Entwicklungspartner aus Hamburg mitteilte.
Mit der geplanten placebokontrollierten Gruppenvergleichsstudie soll festgestellt werden, wie zuverlässig das Prüfpräparat BAY 3401016 den Verlust der Nierenfunktion bei Erwachsenen mit rasch fortschreitendem Alport-Syndrom verlangsamen kann, wie Bayer erklärte. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Programm sowohl den Fast-Track- als auch den Orphan-Drug-Status gewährt. AS-Erkrankten droht eine frühe terminale Niereninsuffizienz.
Die Bayer-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 1,31 Prozent tiefer bei 33,80 Euro.
DJG/rio/uxd
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Lukassek / Shutterstock.com,Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten
|
04.12.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
04.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
04.12.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Bayer AG (spons. ADRs)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bayer AG (spons. ADRs)
|8,05
|-2,42%
|Bayer
|33,59
|-2,01%
|EVOTEC SE
|5,56
|1,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.