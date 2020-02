Bayer-Aktie tiefrot: Bayer erreicht Jahresziele und meldet Gewinnsprung

Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) stieg um mehr als 500 Millionen auf 2,48 Milliarden Euro, wie der Pharma- und Chemiekonzern mitteilte, und traf damit die Analystenerwartungen genau. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 24 Cent auf 1,29 Euro. Dank des starken Schlussspurts erfüllte Bayer auch seine Jahresziele. Die Aktionäre sollen 2,80 Dividende bekommen - und damit genauso viel im Vorjahr.

"Wir haben unsere Finanzziele erreicht, obwohl wir - gerade was den Agrarsektor betrifft - mit einem schwierigen Marktumfeld zu kämpfen hatten", sagte Vorstandschef Werner Baumann.

Das Gewinnwachstum in den Monaten Oktober bis Dezember wurde vor allem vom Agrargeschäft getragen. Hatten im Frühjahr hohe Niederschläge im Mittleren Westen der USA und Trockenheit in Europa das Geschäft massiv beeinträchtigt, so lief die Saison auf der südlichen Erdhalbkugel sehr gut. Die Sparte Crop Science konnte ihren Ertrag im vierten Quartal um 60 Prozent steigern.

Auch das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Arzneimittel trug mit einem Plus von 13,4 Prozent zum Gewinnwachstum bei, während die Sparte Consumer Health für frei verkäufliche Arzneimittel ihr Ergebnis nur um 2,2 Prozent verbessern konnte.

Unter dem Strich schrieb Bayer mit 1,4 Milliarden Euro im Schlussquartal wieder Gewinn. Im Vorjahr hatten milliardenschwere Abschreibungen und Kosten für die Monsanto-Integration das Ergebnis mit fast 4 Milliarden Euro in die roten Zahlen gedrückt.

Der Umsatz stieg um 3,8 Prozent auf 10,75 Milliarden Euro. Mit Ausnahme des Nettogewinns sind die Ergebnisse des Chemieparkbetreibers Currenta und der Sparte Tiergesundheit in den Zahlen nicht mehr enthalten, von beidem hat Bayer sich getrennt.

2020 will Bayer bei allen Kennziffern zulegen. Der Umsatz wird zwischen 44 und 45 Milliarden Euro gesehen, auf vergleichbarer Basis ein Plus von 3 bis 4 Prozent. Das bereinigte EBITDA soll auf 12,3 bis 12,6 Milliarden Euro steigen - nach 11,5 Milliarden im abgelaufenen Jahr. Ziel sei eine bereinigte Umsatzrendite von 28 Prozent. Beim Ergebnis je Aktie sind 7 bis 7,20 Euro das Ziel.

Bayer: Zahl der Glyphosat-Klagen steigt auf 48.600

Während Bayer im Glyphosat-Streit nach einer außergerichtlichen Lösung mit den Anwälten sucht, ist die Zahl der Schadensersatzklagen im zurückliegenden Quartal um weitere 5.900 gestiegen. Inzwischen machen 48.600 Menschen den Unkrautvernichter Roundup für ihre Krebserkrankung verantwortlich und verlangen Entschädigung, teilte Bayer am Donnerstag mit.

Bayer erklärte, die seit dem vergangenen Jahr laufenden Vergleichsverhandlungen kämen voran, zugleich würden aber auch die Berufungsverfahren entschieden weiterverfolgt. Ein Vergleich sei davon abhängig, ob es gelinge, zu vernünftigen Bedingungen "eine umfassende Lösung für den gesamten Verfahrenskomplex" zu erreichen. Ansonsten zeigte sich Bayer-Vorstandschef Werner Baumann entschlossen, "die drei Berufungsverfahren notfalls durch alle Instanzen" zu führen.

Investoren sehen in dem umstrittenen Unkrautvernichter derzeit das größte Risiko für den Konzern. Bayer hat erstinstanzlich drei Prozesse verloren, den vier Klägern wurden dabei insgesamt 191 Millionen Dollar zugesprochen. Der Konzern bestreitet, dass Roundup und der Wirkstoff Glyphosat krebserregend ist und ist deshalb in Berufung gegangen. Rückendeckung für seine Sicht bekam Bayer erst kürzlich von der US-Umweltbehörde EPA.

Mit einer gütlichen Einigung würde Bayer eine über Jahre laufende Prozesslawine vermeiden. Um ihr zustimmen zu können, bräuchte der Konzern weitgehende Sicherheit, dass es nicht zu einer erneuten Klagewelle kommen kann. Das abzusichern ist aber schwierig, weil Roundup unverändert im Handel bleiben soll.

Daneben ist vor knapp zwei Wochen ein weiteres Rechtsrisiko erkennbar geworden, das Bayer sich ebenfalls mit Monsanto eingekauft hat. Eine US-Jury verdonnerte Bayer und BASF zur Zahlung von 265 Millionnen Dollar an einen Pfirsichbauern, der die Vernichtung von Erne und Bäumen auf das Herbizid Dicamba zurückführte, das von benachbarten Feldern herüberwehte.

So reagiert die Bayer-Aktie

Im frühen XETRA-Handel gibt die Bayer-Aktie 2,09 Prozent auf 68,44 Euro nach.

