Bayer-Aktie trotzdem tiefer: Bayer hebt Jahresprognose an - Umsatz- und Gewinnplus

Bayer hebt nach einem weiteren starken Quartal die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr an.

Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) wird bei nominell etwa 13 Milliarden statt wie bisher bei 12 Milliarden Euro erwartet, wie der Pharma- und Agrarkonzern in Leverkusen mitteilte. Auch der Umsatz wird mit nominell 50 bis 51 Milliarden Euro über dem bisherigen Ziel von 47 Milliarden Euro gesehen. Nach wie vor setzt Bayer den Rückenwind von der Währungsseite mit 3 Milliarden Euro an. Den bereinigten Gewinn je Aktie prognostiziert Bayer jetzt mit 7,70 Euro - 60 Cent mehr als bisher.

Im abgelaufenen zweiten Quartal profitierte Bayer von hohen Gewinnzuwächsen in der Agrarsparte und im Geschäft mit rezeptfreien Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten. Das bereinigte EBITDA kletterte um 30 Prozent auf 3,35 Milliarden Euro und übertraf damit die Analystenprognose von 3,276 Milliarden. Der Umsatz legte um 18,1 Prozent auf 12,8 Milliarden zu. Wechselkursbereinigt lag das Plus bei 9,6 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit Einnahmen von 12,285 Milliarden Euro gerechnet.

"Wir haben operativ eine starke Performance erzielt: Beim Umsatz ist uns im Agrargeschäft ein signifikanter Anstieg gelungen, bei Consumer Health haben wir uns stark gesteigert und auch bei Pharmaceuticals leicht zugelegt", sagte Vorstandschef Werner Baumann.

Unter dem Strich stand ein Verlust, der mit 289 Millionen Euro aber deutlich geringer ausfiel als der Fehlbetrag von 2,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Belastet wurde das Ergebnis durch 1,3 Milliarden Euro an Wertminderungen in der Agrarsparte sowie eine Rückstellung über 694 Millionen Euro für einen Rechtsstreit um mögliche Umweltverschmutzungen durch PCB-Produkte von Monsanto in Oregon vor vielen Jahren.

Via XETRA verlor die Bayer-Aktie zuletzt 2,52 Prozent auf 57,28 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)