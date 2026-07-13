Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Aktie auf dem Prüfstand 13.07.2026 13:19:47

Bayer-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

Bayer-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Matthew Weston, der das Bayer-Papier näher betrachtet hat.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem positiven Urteil des Supreme Court der USA liege der Fokus nun auf den nächsten Schritten im Gesamtkomplex Glyphosat, schrieb Matthew Weston am Freitag. Spannend werde jetzt die Anhörung für eine endgültige Genehmigung eines Sammelvergleichs am 19. August.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Bayer-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 50,24 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 3,50 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 408 038 Bayer-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für das Papier um 36,1 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Bayer am 04.08.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 16:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

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