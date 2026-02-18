Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Aktie im Blick
|
18.02.2026 09:30:06
Bayer-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer anlässlich des Glyphosat-Vergleichs in den USA mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Die entscheidende Frage sei, ob sich genügend Kläger für einen Vergleich entscheiden, bevor der oberste US-Gerichtshof eine Grundsatzentscheidung fälle, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend. Dabei geht es darum, ob hinreichend vor Risiken im Umgang mit dem Unkrautvernichter gewarnt wurde. Bayer erhofft sich eine Präzedenzentscheidung. Der Zeitplan für den Zustimmungsprozess der Kläger zum Vergleich sei aktuell unklar, so Weston. Die Entscheidung des Supreme Courts wird von dem UBS-Experten Ende Juni erwartet.
Aktienbewertung im Detail: Die Bayer-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Bayer-Aktie notierte um 09:14 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,5 Prozent auf 46,59 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 31,32 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via XETRA 805 286 Bayer-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 25,9 Prozent zu. Die Quartalsbilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayer
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
09:23
|Bayer-Aktie fällt nach Glyphosat-Vergleich: Unsicherheiten bleiben (dpa-AFX)
|
17.02.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.034 Pkt - Bayer behauptet (Dow Jones)
|
17.02.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.034 Pkt - Bayer ggf weitere Info...... (Dow Jones)
|
17.02.26
|Bayer-Aktie höher: Milliarden-Vergleich mit Glyphosat-Klägern (dpa-AFX)
|
17.02.26
|ROUNDUP/Bayer: Milliardenvergleich in US-Rechtsstreitigkeiten zu Glyphosat (dpa-AFX)
Analysen zu Bayer
|08:40
|Bayer Neutral
|UBS AG
|07:57
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06:18
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:40
|Bayer Neutral
|UBS AG
|07:57
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06:18
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06:18
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:40
|Bayer Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|45,80
|-6,74%