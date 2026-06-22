Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|Kooperation
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22.06.2026 14:34:00
Bayer-Aktie: Unternehmen treibt KI-Forschung voran - Anleger reagieren verhalten
Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er mit dem US-Unternehmen eine Forschungskooperation vereinbart. Im Rahmen dieser Kooperation sollen mit Hilfe der KI-basierten Plattform des Partners Angriffspunkte und differenzierte Moleküle identifiziert werden. Iambic erhält eine Vorauszahlung sowie Meilenstein- und Lizenzgebühren in nicht genannter Höhe.
"Durch die Kooperation mit Iambic bündeln wir komplementäre Fähigkeiten, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu beschleunigen und die Entscheidungsfindung entlang der gesamten F&E-Wertschöpfungskette zu verbessern", sagte Juergen Eckhardt, Leiter Business Development & Licensing bei Bayer Pharmaceuticals.
Am Montag notiert die Bayer-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 1,14 Prozent tiefer bei 37,41 Euro.
DJG/mgo/sha
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