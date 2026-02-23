Bayer-Aktie vor Richtungsentscheidung: US-Vergleich trifft auf Trump-Dekret

• Trump sichert wirtschaftliche Rentabilität der US-Glyphosat-Produktion aus Gründen der nationalen Sicherheit ab• Neuer Vergleichsentwurf in Missouri und für Juni erwartetes Grundsatzurteil des obersten US-Gerichtshofs entscheiden über Ende der Klagewelle• Gemischtes Analystenecho: Chance zur Beilegung der Streitigkeiten - Urteil steht jedoch noch aus

Glyphosat-Vergleich im Fokus

Der Leverkusener DAX-Konzern Bayer unternimmt einen erneuten Anlauf, die juristischen Auseinandersetzungen um den Unkrautvernichter Glyphosat in den USA durch ein milliardenschweres Vergleichsangebot beizulegen. Die langjährigen Rechtsstreitigkeiten bezüglich potenzieller Krebsrisiken haben das Unternehmen bereits erhebliche Summen gekostet und zu einer massiven Kürzung der Dividende geführt. Nachdem ein früherer Versuch einer umfassenden Einigung zu Beginn des Jahrzehnts an der Ablehnung durch einen Richter scheiterte, wartet der nun modifizierte Vorschlag aktuell auf die Genehmigung durch ein Gericht in St. Louis, Missouri.

Glyphosat als Faktor der nationalen Sicherheit

Parallel zu den juristischen Bemühungen erhält Bayer unerwartete Unterstützung aus dem Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am 18. Februar 2026 eine wegweisende präsidiale Verordnung, die die Herstellung von Glyphosat-Herbiziden sowie von elementarem Phosphor zur Priorität für die nationale Verteidigung erklärt. Auf Basis des "Defense Production Act" stufte die US-Regierung diese Substanzen als unverzichtbar für die Einsatzbereitschaft des Militärs sowie für die Stabilität der heimischen Nahrungsmittelversorgung ein.

Die Bedeutung geht dabei weit über die Landwirtschaft hinaus: Phosphor wird als kritische Komponente für die Produktion von Halbleitern sowie für Lithium-Ionen-Batterien in modernen Waffensystemen benötigt. Angesichts jährlicher Importe von über 6.000.000 Kilogramm elementarem Phosphor sieht die Verordnung in der Auslandsabhängigkeit eine gefährliche Sicherheitslücke.

Wirtschaftliche Bestandsgarantie für Bayer-Standorte

Dieses Dekret stellt für die US-Aktivitäten von Bayer einen strategischen Wendepunkt dar. Die Verordnung hebt hervor, dass es in den Vereinigten Staaten lediglich einen bedeutenden Produzenten für diese Stoffe gibt, dessen Existenz für die nationale Sicherheit von zentraler Bedeutung ist. Damit sind indirekt die Kapazitäten der Bayer-Tochter Monsanto gemeint, die unter anderem Minen in Idaho sowie Fabriken in Louisiana und Iowa unterhält.

Besonders bedeutsam für Investoren ist die Anweisung an das Landwirtschaftsministerium, sicherzustellen, dass keine regulatorischen Maßnahmen die "wirtschaftliche Rentabilität" eines solchen inländischen Herstellers aufs Spiel setzen. Faktisch erhält der Konzern damit eine Schutzgarantie für seine US-Sparte. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte dazu, dass die Verordnung die Notwendigkeit unterstreiche, Landwirten den Zugang zu lokal produzierten Pflanzenschutzmitteln zu sichern, und kündigte an, der Anweisung Folge zu leisten.

Analysten-Einstufungen

Barclays-Analyst Charles Pitman-King bewertet den jüngsten Glyphosat-Vergleich in den USA als einen kleinen Fortschritt für Bayer und behält seine "Overweight"-Einstufung mit einem Zielwert von 50 Euro bei. Er sieht eine wachsende Chance, dass die rechtlichen Auseinandersetzungen um den Unkrautvernichter im Laufe des Jahres 2026 beendet werden könnten. Maßgeblich bleibe jedoch ein noch ausstehendes Urteil des obersten US-Gerichtshofs; solange dieses nicht zugunsten von Bayer ausfalle, seien die tatsächlichen Fortschritte als eher gering einzustufen.

Auch die Schweizer Großbank UBS sieht in der Entscheidung des Supreme Courts, die für Ende Juni erwartet wird, den zentralen Wendepunkt. Analyst Matthew Weston belässt die Aktie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro und betont, dass der Erfolg des Vergleichs davon abhängt, wie viele Kläger sich diesem anschließen, bevor das Gericht eine Grundsatzentscheidung zur Wirksamkeit der Warnhinweise auf den Produkten trifft.

Im Gegensatz dazu stuft die DZ Bank die Bayer-Aktie von "Kaufen" auf "Verkaufen" ab und reduziert den fairen Wert deutlich von 51 auf 42 Euro. Experte Peter Spengler bezeichnet die Einigung als einen "teuer erkauften Schritt zu mehr Planungssicherheit", der sich langfristig zwar lohnen könne, kurzfristig jedoch die finanzielle Basis belaste und Kursdruck erzeuge.

Goldman Sachs bleibt hingegen optimistisch und bestätigt die Kaufempfehlung ("Buy") mit einem Kursziel von 54,50 Euro. Laut Analyst James Quigley stellt der Vergleich, die gerichtliche Bestätigung vorausgesetzt, eine essenzielle Weichenstellung dar, um die jahrelangen juristischen Konflikte zu beenden und die Aufmerksamkeit wieder auf die operative Leistung zu richten.

JPMorgan-Analyst Richard Vosser stuft Bayer weiterhin mit "Overweight" und einem Ziel von 50 Euro ein und sieht in dem Milliardenvergleich einen großen Schritt zur Beilegung der Streitigkeiten. Er mahnt jedoch zur Vorsicht, da gerichtliche Zustimmungen und potenzielle Ausnahmeregelungen Hürden darstellen könnten.

Bayer-Aktie im Blick

Die Bayer-Aktie konnte vergangene Woche Dienstag im XETRA-Handel zeitweise um über sieben Prozent zulegen und ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am Mittwoch setzte jedoch ein Abverkauf (-7 Prozent) ein. Am Donnerstag stabilisierten sich die Papiere etwas, bevor es am Freitag rund 4,5 Prozent abwärts ging. Am Montag verliert die Bayer-Aktie zeitweise 1,10 Prozent auf 43,20 Euro. Seit Jahresbeginn konnten die Anteilsscheine dennoch um rund 18 Prozent zulegen (Stand: Schlusskurs vom 20.02.2026).

