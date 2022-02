Bayer-Aktie vorbörslich freundlich: Bayer schraubt Erwartungen für Krebsmittel Nubeqa weiter hoch

Schon bislang hatte Nubeqa aus Sicht von Bayer Blockbuster-Potenzial, damit ist die Aussicht eines Jahresumsatzes von mindestens 1 Milliarde Euro verbunden.

Aktuell ist das Medikament zur Behandlung des nichtmetastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinoms in verschiedenen Märkten zugelassen, darunter EU und USA. Eine Studie mit 1.300 Männern, die unter metastasiertem hormonsensitiven Prostatakrebs leiden, ergab kürzlich, dass Nubeqa in Kombination mit einer Chemotherapie und einer Hormontherapie ihr Sterberisiko im Vergleich zur alleinigen Standardtherapie um ein Drittel verringert.

Details dieser Studie stellte Bayer jetzt auf dem Jahreskongress der American Society of Clinical Oncology vor. Das Mittel gilt angesichts auslaufender Patente bei Bayer als ein Hoffnungsträger. 2021 dürfte Nubeqa es bereits in die Liste der 15 umsatzstärksten Medikamente geschafft haben, für die Bayer die Einnahmen einzeln ausweist.

Prostatakrebs ist weltweit die zweithäufigste Krebsart bei Männern. 2020 wurde er Schätzungen zufolge bei etwa 1,4 Millionen Männern diagnostiziert. In der metastasierten Form ist er durchweg tödlich.

Deutlich höhere Prognosen von Bayer für das Prostatakrebsmittel Nubeqa kommen am Freitag vorbörslich bei Anlegern gut an. Der Kurs legt im Tradegate-Handel verglichen mit dem XETRA-Schluss zeitweise um 0,6 Prozent zu auf 54,40 Euro. Die Aktie würde sich damit in Richtung ihres Hochs seit Mai 2021 orientieren. Dieses wurde vor einigen Tagen bei gut 55 Euro erreicht. Darüber könnte die Aktie bald eine Kurslücke schließen, die wegen eines Rückschlags im Unkrautvernichter-Rechtsstreit entstanden war.

FRANKFURT (Dow Jones/dpa-AFX)