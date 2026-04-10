Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|Personalie
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10.04.2026 16:35:00
Bayer-Aktie wenig bewegt: OMV-Chef Alfred Stern für Aufsichtsrat nominiert
OMV-Vorstandschef Alfred Stern soll in den Aufsichtsrat des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer einziehen. Das geht aus der jetzt veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung am 24. April hervor.
Stern ist einer von zwei Nachrückern für die beiden ausscheidenden Aufseher Paul Achleitner und Colleen A. Goggins, deren Amtszeiten enden.
Als weiterer Vorschlag für den Bayer-Aufsichtsrat steht Marcel Smits zur Wahl. Der Niederländer war in verschiedenen Großkonzernen tätig, unter anderem beim US-Lebens- und Futtermittelhändler Cargill und beim US-Konsumgüterkonzern Sara Lee.Die Bayer-Aktie fällt im XETRA-Handel am Freitag zeitweise 0,1 Prozent auf 40,41 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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