Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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'Hold' 12.06.2026 15:54:00

Bayer-Aktie zieht an: Berenberg erhöht Ziel

Bayer-Aktie zieht an: Berenberg erhöht Ziel

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.

Konkret stieg das Ziel von 40,00 auf 40,50 Euro. Analyst Sebastian Bray sieht die Wahrscheinlichkeit einer für Bayer günstigen Entscheidung des obersten US-Gerichts im "Durnell"-Glyphosat-Fall bei 60 Prozent, wie er am Donnerstagabend schrieb. Dies liege leider ziemlich nahe an einem Münzwurf. Auch für den Glyphosat-Vergleich gebe es noch viele Ausgangsmöglichkeiten. Bray hob gleichwohl seine Schätzungen etwas an, unter anderem aufgrund einer höheren Profitabilität im Pharma-Bereich und günstigerer Währungsentwicklungen.

Die Bayer-Aktie notiert via XETRA am Freitag zeitweise 0,34 Prozent höher bei 35,91 Euro.

/rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 18:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com,Lukassek / Shutterstock.com,Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

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