Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Zulassung erhalten
|
03.02.2026 13:38:40
Bayer-Aktie zieht an: Darolutamid für Prostatakrebs in China genehmigt
Die zuständige Behörde gab die Arznei mit dem Wirkstoff Darolutamid in Kombination mit einer Androgendeprivationstherapie zur Behandlung von Männern mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) frei, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern mitteilte. Eine entsprechende Zulassung für Europa hatte Bayer bereits im vergangenen Sommer bekommen.
In China kann Darolutamid nun sowohl mit als auch ohne Chemotherapie eingesetzt werden. Die Belastung durch Prostatakrebs habe in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen, und es werde erwartet, dass die Zahl der Betroffenen weiter steige, erklärte Bayer.
Der Wirkstoff Darolutamid wird gemeinsam von Bayer und dem finnischen Pharmaunternehmen Orion entwickelt.
Die Bayer-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,24 Prozent höher bei 45,12 Euro.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/brb
(END) Dow Jones Newswires
February 03, 2026 04:19 ET (09:19 GMT)
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,Bayer,Arseniy Krasnevsky / Shutterstock,Bayer AG