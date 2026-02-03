Bayer Aktie

Zulassung erhalten 03.02.2026 13:38:40

Bayer-Aktie zieht an: Darolutamid für Prostatakrebs in China genehmigt

Bayer-Aktie zieht an: Darolutamid für Prostatakrebs in China genehmigt

Das Bayer-Krebsmedikament Nubeqa ist nun auch in China in einer dritten Indikation zugelassen. Darolutamid kann nun auch ohne Chemotherapie eingesetzt werden.

Die zuständige Behörde gab die Arznei mit dem Wirkstoff Darolutamid in Kombination mit einer Androgendeprivationstherapie zur Behandlung von Männern mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) frei, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern mitteilte. Eine entsprechende Zulassung für Europa hatte Bayer bereits im vergangenen Sommer bekommen.

In China kann Darolutamid nun sowohl mit als auch ohne Chemotherapie eingesetzt werden. Die Belastung durch Prostatakrebs habe in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen, und es werde erwartet, dass die Zahl der Betroffenen weiter steige, erklärte Bayer.

Der Wirkstoff Darolutamid wird gemeinsam von Bayer und dem finnischen Pharmaunternehmen Orion entwickelt.

Die Bayer-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,24 Prozent höher bei 45,12 Euro.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 04:19 ET (09:19 GMT)

DOW JONES

