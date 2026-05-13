Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Experten-Einschätzung
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13.05.2026 13:04:48
Bayer-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, auch ohne Sondereffekte, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Markterwartungen dürften anziehen.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Bayer-Aktie musste um 12:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 38,14 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 17,99 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 605 853 Bayer-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 3,3 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2026 erfolgen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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