Bayer-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 36 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Agarchemie- und Pharmakonzern habe die nächste Hürde im Kampf gegen die Roundup-Klagen (Herbizid Glyphosat) genommen, schrieb Analyst Peter Spengler am Dienstag. Dabei verwies er darauf, dass der US-Bundesanwalt dem Obersten Gerichtshof empfahl, einen zentralen Fall im Roundup-Komplex zur Prüfung anzunehmen. Sollte es dazu kommen, wäre eine positive Grundsatzentscheidung zugunsten von Bayer ein entscheidender Sieg. Ein landesweiter Präzedenzfall wäre geschaffen, nach dem die Regeln der US-Umweltbehörde EPA Vorrang hätten. "Bestehende Klagen, die auf dem Vorwurf der unterlassenen Warnung basieren, würden ihre Rechtsgrundlage verlieren, und die Hürde für zukünftige Fälle wäre immens hoch", so Spengler. Die finanziellen Risiken von Bayer rund um das Herbizid würden immens sinken.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:18 Uhr 10,7 Prozent auf 33,72 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5 974 218 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 75,4 Prozent zu Buche.

