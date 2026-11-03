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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Papier unter der Lupe 03.11.2026 12:58:47

Bayer-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet

Bayer-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Richard Vosser hat eine gründliche Analyse des Bayer-Papiers durchgeführt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal und einem optimistischeren Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Dank des starken Pharmageschäfts habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Dienstag. Insgesamt dürften die Anleger die Resultate positiv aufnehmen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Bayer-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 12:42 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,5 Prozent auf 52,26 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16,72 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 2 549 490 Bayer-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 41,6 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Overweight für Bayer-Aktie nach Barclays Capital-Analyse

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Bayer AG

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