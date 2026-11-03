Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Papier unter der Lupe
|
03.11.2026 12:58:47
Bayer-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal und einem optimistischeren Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Dank des starken Pharmageschäfts habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Dienstag. Insgesamt dürften die Anleger die Resultate positiv aufnehmen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Bayer-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 12:42 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,5 Prozent auf 52,26 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16,72 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 2 549 490 Bayer-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 41,6 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bayer
|
03.11.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
03.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
03.11.26
|Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
03.11.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
03.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
03.11.26
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Dienstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
03.11.26
|Bayer-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet (finanzen.at)
|
03.11.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Bayer
|03.11.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|51,66
|3,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Richtungssuche letztlich tiefer -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigte, tendierte der deutsche Leitindex eine Spur tiefer. Die US-Börsen zeigten sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.