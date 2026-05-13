Bayer-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston hob am Dienstagabend nach der Telefonkonferenz und genauerem Blick auf den Quartalsbericht seine Ergebnisprognose für 2026 um 1,3 Prozent an. Er begründete dies mit der etwas höheren Profitabilität im Agrarchemieeschäft.

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Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 38,36 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 35,56 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wurden über XETRA 560 924 Bayer-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2026 um 3,9 Prozent. Am 04.08.2026 dürfte Bayer die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



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