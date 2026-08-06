Bayer: Anhörung zur Billigung des Glyphosat-Vergleichs am 14.September

DOW JONES--Bayer hat nun den genauen Termin für die verschobene gerichtliche Anhörung zur endgültigen Genehmigung des milliardenschweren Sammelvergleichs im Rechtsstreit um die mutmaßlich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Roundup genannt. Das neue Datum für die Anhörung ist der 14. September 2026, wie Bayer am Donnerstagabend mitteilte. Die Verschiebung war bekannt, allerdings das konkrete Datum noch nicht. Zuvor hieß es, die Anhörung werde auf den 10. September oder auf einen späteren Termin verlegt.

Die US-Tochter Monsanto und die Anwälte der Klägerseite hatten vorher beim zuständigen Gericht in Missouri gemeinsam beantragt, die bislang für den 19. August geplante gerichtliche Anhörung zu verlegen. "Die Entscheidung des Gerichts ist positiv, weil dadurch die Parteien und der Verwalter des Programms rund drei Wochen mehr Zeit haben, Widerrufsanträge zu sogenannten Opt‑outs zu bearbeiten, die nach der Entscheidung des Supreme Court beim Verwalter eingegangen sind. Auch die Frage der Gültigkeit einiger Opt‑outs kann so im Vorfeld geklärt werden", erklärte Bayer.

Im Februar hatte sich Bayer mit den großen Klägerkanzleien auf einen Sammelvergleich über 7,25 Milliarden US-Dollar geeinigt, der von dem Gericht in St. Louis auch bereits vorläufig gebilligt wurde. Nun steht die endgültige Genehmigung noch aus, damit der Vergleich auch umgesetzt werden kann. Die Frist für einen Opt-out aus dieser Vereinbarung ist unterdessen abgelaufen.

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August 06, 2026 14:23 ET (18:23 GMT)