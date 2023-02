Bayer beantragt EU-Zulassung für längeres Eylea-Behandlungsintervall

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat für sein Augenmedikament Eylea bei zwei Netzhauterkrankungen die EU-Zulassung mit einer hohen Dosierung für ein doppelt so langes Behandlungsintervall beantragt. Wenn die EU-Arzneimittelbehörde EMA zustimmt, müssen sich Patienten mit feuchter altersbedingter Makuladegeneration und diabetischem Makulaödem künftig nur noch alle 16 und nicht mehr alle acht Wochen der Injektion in den Augapfel unterziehen. In zwei klinischen Studien hatte sich vergangenes Jahr gezeigt, dass die Behandlung mit längerem Intervall dem bisherigen Ansatz nicht unterlegen ist.

Eylea ist mit einem Umsatz von 2,9 Milliarden Euro im Jahr 2021 das zweitwichtigste Medikament von Bayer. Im Herbst wurde jedoch mit Vabysmo von Roche ein Arzneimittel für die beiden genannten degenerativen Netzhauterkrankungen zugelassen, das nur alle 16 Wochen gespritzt werden muss.

Eylea wurde von Bayer zusammen mit Regeneron entwickelt. Das US-Unternehmen verbucht alle US-Gewinne für sich, während Bayer und Regeneron die Umsätze außerhalb der USA teilen.

February 06, 2023 05:00 ET (10:00 GMT)