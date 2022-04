Bayer beantragt für Krebsmittel Nubeqa erweiterte Zulassung in China

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat für sein Krebsmittel Nubeqa nun auch die Zulassung für die Behandlung von fortgeschrittenem Prostatakrebs in China beantragt. Die entsprechende Einreichung sei bei dem Center of Drug Evaluation (CDE) der chinesischen Arzneimittelbehörde für den oralen Androgenrezeptor-Inhibitor (ARi) Darolutamid erfolgt, so Bayer. Der Konzern beantrage damit konkret die Zulassung von des Nubeqa-Wirkstoffs Darolutamid zur Anwendung in Kombination mit Docetaxel bei erwachsenen Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakarzinom (mHSPC).

Nubeqa gilt als einer der Hoffnungsträger unter Bayers neuen Medikamenten.

