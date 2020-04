Bayer bekommt EMA-Freigabe für Eylea in Fertigspritzen

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer kann seine Injektionslösung Eylea (Aflibercept) in Europa auch in einer Fertigspritze anbieten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) eine Änderungsanzeige für die Injektionslösung in einer Fertigspritze für alle zugelassenen Indikationen genehmigt. Das biete Augenärzten eine effizientere und leichter zu handhabende Möglichkeit als das bisherige intravitreale Injektionsverfahren mit Durchstechflaschen.

Die Genehmigung der EMA gelte für alle 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie für Großbritannien, Island, Norwegen und Liechtenstein.

