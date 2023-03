Bayer bekommt erweiterte EU-Zulassung für sein Krebsmittel Nubeqa

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer bekommt für sein Prostatakrebsmedikament Nubeqa die Zulassung in einer zweiten Indikation auch für Europa. Die EU-Kommission gab grünes Licht für die Behandlung von Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakarzinom in Kombination mit Androgendeprivationstherapie und Docetaxel, wie Bayer in Berlin mitteilte. Damit folgte sie der Empfehlung, die der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) Ende Januar gegeben hatte.

Eine solche Zulassung gibt es für Nubeqa schon in den USA. In Europa war es bisher nur zur Behandlung des nichtmetastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinoms zugelassen. Das relativ neue Arzneimittel gehörte 2022 mit 466 Millionen Euro Umsatz zu den 15 wichtigsten Bayer-Medikamenten. Bayer schätzt den jährlichen Spitzenumsatz auf mehr als 3 Milliarden Euro. Der Wirkstoff Darolutamid wird gemeinsam mit dem finnischen Pharmaunternehmen Orion entwickelt.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2023 06:47 ET (11:47 GMT)