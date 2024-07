Bayer bekommt für Parkinson-Gentherapie beschleunigtes Verfahren

FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Bayer-Tochter AskBio bekommt für ihren gentherapeutischen Ansatz zur Behandlung von moderaten Formen der Parkinson-Krankheit beschleunigte Zulassungsverfahren in den USA und in Großbritannien. Die US-Gesundheitsbehörde gewährte dem Gentherapie-Kandidaten AB-1005 den Fast-Track-Status, von der britische Arzneimittelaufsicht MHRA wurde er mit dem Innovation Passport ausgezeichnet, wie Bayer in Berlin mitteilte.

"Wir freuen uns über die Möglichkeit, mit wichtigen Zulassungsbehörden eng zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung von AB-1005 beschleunigen zu können," sagte Christian Rommel, Chef der Bayer-Pharmaforschung. Anfang Januar hatte das Unternehmen in der klinischen Phase-Ib positive Ergebnisse für AB-1005 gemeldet.

Bayer verfolgt mit einem Stammzellenprogramm noch einen weiteren Behandlungsansatz für Parkinson. Die daran arbeitende Tochter Bluerock hat in den USA ebenfalls einen Sonderstatus für ihr Programm Bemdaneprocel.

