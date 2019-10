Bayer bekommt für Xarelto US-Zulassung in weiterer Indikation

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer bekommt für sein Bestseller-Medikament Xarelto eine weitere Zulassung auf dem wichtigen Markt USA. Die US-Gesundheitsbehörde FDA ließ den Blutverdünner auch als Thrombose-Vorsorge bei Patienten zu, die akut internistisch im Krankenhaus behandelt werden und in den Folgemonaten ein erhöhtes Risiko haben, eine venöse Thromboembolie zu erleiden, wie es in einer Mitteilung des deutschen Pharmakonzerns heißt.

Dabei handelt es sich um Krankheiten wie Herzinsuffizienz, Infektionen oder bestimmte Schlaganfälle. Laut Bayer sind mehr als sieben Millionen Menschen in den USA jährlich davon betroffen.

Mit der Zulassungserweiterung habe das Mittel mit dem Wirkstoff Rivaroxaban "das Potential, die Behandlung für akut internistisch erkrankte Patienten in den USA zu verändern; sowohl im Krankenhaus als auch nach der Entlassung", sagte Professor Alex C. Spyropoulos vom Lenox Hill Hospital in New York.

Xarelto ist das Bayer-Medikament mit dem größten Umsatz. Mit voraussichtlich mehr als 5 Milliarden Euro dürften die Einnahmen 2022 ihren Höhepunkt erreichen.

