Bayer beteiligt sich an künftigem Hersteller von Zelltherapien - Aktie stärker

Bayer beteiligt sich im Rahmen einer Serie-A-Finanzierungsrunde in führender Position an Cellino Biotech.

Insgesamt 80 Millionen Dollar sammelt das US-Biotechunternehmen dabei ein, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt. Der Anteil der Leverkusener im Fall Cellino wurde nicht beziffert. Bayer beteiligt sich über seine Einheit Leaps seit Jahren an Firmen, die an potenziell bahnbrechenden Technologien arbeiten.

Cellino hat ein autonomes Verfahren zur Herstellung von stammzellbasierten Therapien entwickelt. 2025 plant die Firma aus Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts den Bau der ersten autonomen Produktionsstätte für Zelltherapien. Bayer hat in den vergangenen Jahren einiges Geld für den Zugang zu zell- und gentherapeutischen Ansätzen locker gemacht.

Via XETRA klettert die Bayer-Akte derzeit um 1,64 Prozent auf 50,82 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)