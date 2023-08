Bayer-Chef will seine Pläne für den Konzern Anfang 2024 vorstellen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der neue Bayer-Vorstandschef Bill Anderson will seine Vorstellungen für die Zukunft des Leverkusener Pharma- und Agrarkonzerns sowie Finanzziele Anfang des nächsten Jahres vorstellen. Bei der laufenden strategischen Überprüfung sei nichts ausgeschlossen, sagte der US-Amerikaner, der Bayer seit Anfang Juni als Nachfolger von Werner Baumann führt. "Einfach ausgedrückt ist nichts vom Tisch", sagte Anderson in einer Videokonferenz mit Analysten. "Wir sind für alles offen, und lassen nichts unversucht."

Die Frage sei, ob Bayer die richtigen Strukturen habe, um bester Eigentümer für alle seine Geschäfte zu sein. Er habe bei seinen Reisen in den vergangenen Wochen sehr viel Input von allen Seiten des Unternehmens bekommen, und häufig sei es dabei um Prozesse und Geschwindigkeit gegangen. Die Strukturen müssten so gestaltet werden, dass sie höhere Geschwindigkeiten unterstützten, so Anderson. Benchmark für Bayer sei nicht ein anderer Großkonzern, sondern ein Start-up.

