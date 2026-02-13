Bayer CropScience: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bayer CropScience präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21,29 INR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer CropScience 7,61 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Bayer CropScience 11,06 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at