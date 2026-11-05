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05.11.2026 06:31:28
Bayer CropScience legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bayer CropScience gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 36,98 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 33,98 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,51 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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