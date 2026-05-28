Bayer CropScience verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bayer CropScience lud am 26.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 36,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 31,88 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer CropScience in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,01 Milliarden INR im Vergleich zu 10,46 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 153,35 INR beziffert, während im Vorjahr 126,38 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,75 Prozent auf 56,75 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 54,70 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at