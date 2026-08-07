Bayer CropScience verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bayer CropScience hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Bayer CropScience hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 71,56 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 62,01 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 18,35 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 4,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at