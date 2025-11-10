Bayer CropScience veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bayer CropScience hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,98 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer CropScience ein EPS von 30,33 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,38 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,53 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at