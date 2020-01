Bayer entwickelt Formulierung von Nifurtimox für Kinder

FRANKFURT (Dow Jones)--Um die Behandlungschancen von Kindern zu verbessern, die an der in Schwellenländern verbreiteten Chagas-Krankheit leiden, hat Bayer eine neue Dosierung für sein Medikament Nifurtimox entwickelt und basierend auf einer Phase-III-Studie eine Zulassung in den USA beantragt.

"Die Registrierung dieser pädiatrischen Formulierung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, die Ausbreitung der Krankheit zu bekämpfen", erklärte Bayers Pharma-Chef Stefan Oelrich.

Die potenziell lebensbedrohliche Parasiten-Erkrankung, die vor allem in Mittel- und Südamerika verbreitet ist, trifft vor allem Kinder. Mit der neuen Formulierung lasse sich die Tablette besser teilen und dosieren, so Bayer.

Nifurtimox ist seit den 1960er Jahren auf dem Markt und wird zur Behandlung der afrikanischen Schlafkrankheit eingesetzt. Eine Vereinbarung von Bayer mit der Weltgesundheitsorganisation sichert die Verfügbarkeit des Mittels.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2020 08:45 ET (13:45 GMT)