Bayer Aktie

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

16.01.2026 13:07:38

Bayer erhält EU-Zulassung für hohe Dosierung von Eylea in weiterer Indikation

BERLIN (dpa-AFX) - Bayer darf die hohe Dosierung seines Augenmedikamentes Eylea in der Europäischen Union nun in einer dritten Indikation verkaufen. Die Europäische Kommission habe das Mittel in der 8-Milligramm-Dosis zur Behandlung von Patienten mit Makulaödem infolge eines retinalen Venenverschlusses (RVV) zugelassen, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Freitag mit. Eylea ist einer der wichtigsten Umsatzbringer in der Pharmasparte des DAX-Konzerns und in der 8-Milligramm-Dosis in der EU mit Behandlungsintervallen von bis zu fünf Monaten bereits gegen die neovaskuläre (feuchte) altersabhängige Makuladegeneration (nAMD) sowie gegen das diabetische Makulaödem (DMÖ) erhältlich.

Mit einem längeren Behandlungsintervall - also der Pause zwischen zwei Behandlungen - werden derartige Augenmedikamente attraktiver für Patienten, da sie direkt ins Auge injiziert werden müssen. Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat mit Vabysmo ein Konkurrenzprodukt im Markt./mis/stk

